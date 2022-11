आगरा : ताजनगरी आगरा के थाना मलपुरा (Malpura) क्षेत्र के अंतर्गत आगरा जगनेर रोड स्थित नोमील चौराहे पर एक निजी नर्सिग होम में डिलीवरी को आई महिला की मौत हो गई. परिजनों ने महिला की मौत पर हॉस्पिटल में हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर पंचनामा भर कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है.



जानकारी के अनुसार अंजू (24) पत्नी लोकेश कुमार निवासी रछुआ जगनेर आगरा (Rachua Jagner Agra) की डिलीवरी होनी थी. पति लोकेश ने पुलिस को बताया कि वह पहले जगनेर के सरकारी अस्पताल (government hospital) में लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने प्राइवेट में दिखाने के लिए कह दिया और मना कर दी. वह वहां से नजदीक जगनेर में ही एक क्लीनिक संचालक ने नोमील चौराहे स्थित एक निजी अस्पताल में भेज दिया यहां रात लगभग 12 बजे पत्नी को भर्ती कर लिया गया. यहां डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरते हुए किसी प्रकार का उचित उपचार नहीं दिया गया और ना ही मरीज से मिलने दिया. सुबह लगभग 5 बजे अंजू की मौत हो गई.

इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजन.

पुलिस के अनुसार (according to the police) अंजू की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे. मौके से हॉस्पिटल का स्टाफ हॉस्पिटल को छोड़कर भाग निकला. इसके बाद परिजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. मौके पर थाना मलपुरा पुलिस और पीआरबी पहुंची और परिजनों को समझा-बुझाकर पंचनामा भर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पर भी हंगामा करने लगे.

थाना मलपुरा प्रभारी तेजवीर सिंह (Thana Malpura in-charge Tejveer Singh) ने बताया है परिजनों की तहरीर पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. मौके पर पहुंचे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला प्रभारी कृष्णकांत शर्मा (Community Health Center opened in-charge Krishna Kant Sharma) ने बताया है कि डिलीवरी को आई महिला की मौत का मामला सामने आया है, जांच की जा रही है. सीएमओ आगरा को इस संबंध में पूरी घटना से अवगत करा दिया है.

