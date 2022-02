आगराः यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election) के प्रथम चरण के मतदान में अब सिर्फ 5 दिन रह गए हैं. यूपी प्रथम चरण का मतदान (UP First Phase Polling) आगरा, मथुरा समेत 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को होगा. भाजपा एक बार फिर आगरा की सभी नौ विधानसभा सीटों पर परचम लहराने के लिए जोरशोर से चुनाव प्रचार में जुट गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath), डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और भाजपा के दिग्गज नेता घर-घर जाकर वोट मांग रहे हैं. बीजेपी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) शनिवार को आगरा आ रहे हैं.



राजनाथ सिंह की पहली जनसभा खेरागढ़ विधानसभा में और दूसरी जनसभा आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में है. रक्षामंत्री की जनसभा को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. रक्षामंत्री शनिवार दोपहर को 1 बजे खेरागढ़ पहुंचेंगे. वह दोपहर 01ः15 बजे खेरागढ़ विधानसभा के मण्डी समिति मैदान पर बीजेपी प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा के समर्थन के लिए जनसभा करेंगे.



इसके बाद राजनाथ सिंह दोपहर 03ः10 बजे आगरा की आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य (Baby Rani Maurya) के लिए जनसमर्थन जुटाने के लिए गांव धमौटा व कुण्डोल में जनसभा को संबोधित करेंगे.



एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम को लेकर लोगों को आवागमन में परेशानी हो सकती है. इसलिए कुछ मार्गों पर नहीं जाने की जनता से अपील की गई व ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है.



इन मार्ग पर जाने से बचें

- कागारौल से खेरागढ़ होकर सैंया को जाने वाला मार्ग

- नगला कमला से खेरागढ़ होकर सैंया की ओर जाने वाला मार्ग.

- सैंया से खेरागढ़ जाने वाला मार्ग.

- बसई नवाब राजस्थान की तरफ से खेरागढ़ आने वाला मार्ग.

