आगरा: ताज नगरी के ब्लॉक बाह क्षेत्र (Bah Agra) के पुरा बघेल के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है. ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र का कच्चा रास्ता होने के कारण गांव के बाहर पोस्टर लगा कर "रोड नहीं तो वोट नहीं" (Road Nahi To Vote Nahi photos) के तहत चुनाव का बहिष्कार (Election Boycott In Agra) किया है.



आपको बता दें उत्तर प्रदेश में विधानसभा (UP Assembly Election 2022) चुनाव प्रथम चरण में आगामी 10 फरवरी को होगा. राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अपनी पार्टी और अपने पक्ष में वोट डालने के लिए लगातार गांव-गांव लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं. वहीं ग्रामीण अपने-गांव में विकास न होने के कारण मतदान का चुनाव का विरोध करना शुरू कर दिया है. विरोध के इस कड़ी में बाह विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सन्नपुरा के उपग्राम पुरा बघेल का नाम भी जुड़ गया है.

पुरा बघेल में शनिवार (29 जनवरी) को एकत्रित युवा ग्रामीणों ने अपने हाथों में बैनर लेकर चुनाव मतदान बहिष्कार का एलान किया. युवाओं के हाथों में बैनर पर लिखा था- 'रोड नहीं तो वोट नहीं'. इसी बैनर तले ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया गया. ग्रामीण युवाओं ने गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर बैनर पोस्टर लगा दिए गए है.

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव का मार्ग कच्चा है. इस मार्ग पर गंदगी और कीचड़ भरा रहता है. हर बार चुनाव में राजनीतिक लोगों द्वारा उन्हें बरगला दिया जाता है और आश्वासन दिया जाता है कि गांव का पक्का मार्ग बन जाएगा. मगर गांव का रास्ता अभी तक नहीं बना है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी होती है.

ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी गांव का रास्ता नहीं बना है, जब तक रास्ता नहीं बनेगा तब तब कोई भी ग्रामीण वोट नहीं करेगा. गांव में करीब 300 से 400 की वोटिंग है. सभी ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं. उनका मानना है कि जो गांव का रोड बन बनाएगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे.

