आगरा: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में आयकर विभाग (IT Raid) के ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला जारी है. कानपुर (Kanpur IT Raid), कन्नौज (Kannauj IT Raid) के बाद मंगलवार को आगरा (Agra IT Raid) में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है.

ताजनगरी आगरा में आयकर की टीम ने मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे भरतपुर हाउस, विजय नगर, लाजपत कुंज, ट्रांसपोर्ट नगर समेत कई प्रतिष्ठानों पर छापा मारा. आयकर की टीम ने शू एक्सपोर्टर विजय आहूजा की ओम एक्सपोर्ट और आहूजा इंटरनेशनल, शूज एक्सपोर्टर मनु अलघ की नोवा शूज और शूज एक्सपोर्टर मानसी चंद्रा तारा इनोवेशन के कार्यालय व आवासों पर छापेमारी की. आयकर विभाग की छापेमारी पिछले 26 घंटे से जारी है.

चार जूता कारोबारियों के यहां रेड अभी भी जारी है. कारोबारी मनु अलघ,मानसी चंद्रा,विजय आहूजा और राजेश उर्फ रूबी सहगल के यहां अभी भी आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है.बताया जा रहा है कि इन चारों कारोबारियों ने रियल स्टेट में 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है. आगरा, दिल्ली और नोएडा स्थित 15 ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन चल रहा है.

कारोबारी मनु अलघ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं. वहीं, मानसी चंद्रा के परिवार से भी है सपा के अच्छे रिश्ते हैं. गौरतलब है कि आयकर विभाग के 100 से ज्यादा अधिकारी इस छापेमारी में शामिल हैं.

इसे भी पढे़ं- IT Raid in Agra: अखिलेश के करीबी मनु समेत 3 शू एक्सपोर्टर के यहां छापेमारी