आगरा/मथुराः सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को आगरा और मथुरा के दौरे CM Yogi Adityanath on tour of Agra and Mathura) पर रहेंगे. उनके आगरा आगमन को लेकर अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं. सीएम योगी बुधवार सुबह पहले आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे. जहां से हेलीकाॅप्टर से मथुरा जिले के फरह में पंडित दीनदयाल की जन्मस्थली नगला चंद्रभान में मेले का उद्घाटन करेंगे. फिर वहां से एयरपोर्ट पर आएंगे. जहां से फतेहाबाद रोड पर आयोजित उद्यमी महाधिवेशन (Entrepreneur Conference in Agra) को संबोधित करेंगे. फिर, बुधवार शाम को सीएम योगी के संजय प्लेस स्थित जनकपुरी मेले का उद्घाटन कर सकते हैं.