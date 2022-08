आगरा: शहर की वरिष्ठ समाजसेवी व अंतिम स्वतंत्रता सेनानी सरोज गौरिहार का निधन रविवार सुबह ह्रदयघात के कारण हो गया. स्वर्गीय सरोज जी आगरा की अंतिम स्वतंत्रता सेनानी(Agra last freedom fighter) थीं. उनकी मृत्यु से आगरा में शोक की लहर है. पिछले 3 दिनों से वह अस्पताल में भर्ती थीं. सरोजजी साहित्यकार और नागरी प्रचारिणी सभा की सभापति होने के साथ अन्य सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं की मेंबर भी थीं. वह 1943 में एक वर्ष तक स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वह जेल गईं थी. वह गौरिहार राज्य के राजा की पत्नी (wife of king of Gaurihar kingdom) थीं.

सरोज गौरिहार जब सातवीं कक्षा में थीं तभी से उन्होंने अंग्रेजो के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था. बताते हैं कि अगस्त क्रांति 1942 में 9 अगस्त को सहपाठियों के साथ सिंगी गली स्थित सीनियर बालिका पाठशाला को बंद करा दिया था और स्कूल की सीढ़ियों पर सरोजजी अपनी सहपाठियों के साथ खड़ी हो गईं थीं. स्कूल में शिक्षकों के अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं देने दिया गया. स्वतंत्रता सेनानी सरोज गौरिहार (freedom fighter Saroj Gaurihar) ने यूनियन जैक को सलामी देने से इनकार किया था. इसी वजह से वह क्रांति में उतरीं थीं. उस समय सरोज सातवीं कक्षा में पढ़ती थीं.

गौरिहार के राजा से हुई थी शादी: सरोज गौरिहार जगन प्रसाद रावत और सत्यवती रावत की बेटी थीं. 1943 में 1 वर्ष तक जेल में रहने के बाद उनका विवाह बुलंदखंड के छतरपुर जिले के गौरिहार निवासी महाराणा प्रताप सिंह देव से हुआ था. वह गौरिहार राज्य के राजा(king of kingdom of Gaurihar) थे. राजा के निधन के बाद सरोज गौरिहारजी आगरा में बस गई. आगरा के कमला नगर में ही सरोजजी की दो बेटियां रहती हैं, दोनों का ही विवाह हो चुका है. सरोज जी कई समाजसेवी संस्थाओं में मेंबर भी थी. उन्होंने सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. वह नागरी प्रचारिणी सभा की सभापति भी थीं.



