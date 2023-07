आगरा: ताजमहल के प्रतिबंधित क्षेत्र में नमाज़ अदा करने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इससे ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. इस मामले की भनक सीआईएसएफ और एएसआई अधिकारियों को नहीं लगी. सोशल मीडिया पर वायरल फोटो गुरुवार को ईद की नमाज़ (Woman offers namaz in restricted area of ​​Taj Mahal in Agra) के बाद दोपहर का है. इस बारे में एएसआई और सीआईएसएफ के जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं.



बकरीद के अवसर पर ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज अदा की गई. जिसमें ताजगंज और आसपास के लोग शामिल हुए. इस दौरान ताजमहल में तीन घंटे तक नमाजियों के साथ ही देशी-विदेशी पर्यटकों की फ्री एंट्री रही. ईद की नमाज में हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने अल्लाह की इबादत में सिर झुकाया.



महिला ने गार्डन में पढ़ी नमाज: ताजमहल परिसर में गुरुवार दोपहर एक महिला पर्यटक ने ताजमहल के गार्डन में नमाज़ अदा की. जिसका किसी ने फोटो मोबाइल में कैद कर लिया. जब दूसरे पर्यटकों ने नमाज अदा कर रही महिला का वीडियो बनाना चाहा. मगर, तब तक महिला नमाज़ अदा कर चुकी थी. वही फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.





पूर्व में भी आ चुके हैं मामले: ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज अदा करने के पहले भी कई मामले सामने आए हैं. जबकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ताजमहल परिसर में नमाज अदा करने पर रोक है. फिर, लोग यहां पर नमाज अदा करके ताजमहल को विवाद में डालते हैं. जबकि, ईद के दिन और शुक्रवार को ही स्थानीय लोग ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह पर्यटकों का जानकारी नहीं होना है. इसलिए, एएसआई हिदायत देकर छोड़ देता है. (Agra Crime News)

