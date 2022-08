सैन फ्रांसिस्को : गूगल के स्वामित्व वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब अपने प्रीमियम ग्राहकों के साथ अपने मोबाइल ऐप में एक नए फीचर (YouTube new feature) का परीक्षण कर रहा है जो उन्हें किसी भी वीडियो को जूम इन करने की अनुमति देता है. द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, लेटेस्ट ऑप्ट-इन प्रायोगिक फीचर वीडियो के लिए पिंच-टू-जूम जेस्चर (Pinch-to-zoom gestures) को सक्षम करता है और यह (YouTube new feature for mobile) पोट्र्रेट और फुल-स्क्रीन लैंडस्केप व्यू दोनों में काम करता है.

कंपनी के मुताबिक, जूम फीचर 1 सितंबर तक टेस्टिंग में रहेगा, जिससे यूट्यूब को यूजर्स फीडबैक लेने और चीजों को बेहतर बनाने के लिए करीब एक महीने का समय मिल जाएगा. पिंच टू जूम को सक्षम करने के लिए, अपने फोन पर या वेबसाइट से यूट्यूब का सेटिंग मेनू खोलें. यदि आपने यूट्यूब प्रीमियम (YouTube Premium) की सदस्यता ली है, तो 'ट्राई न्यू फीचर्स' (Try New Features) सेक्शन होना चाहिए. हाल ही में मंच ने घोषणा की है कि उपयोगकर्ता अब अपने आईओएस और एंड्रॉइड ऐप में एक नया 'एडिट इन ए शॉर्ट' (Edit in a short tool) टूल जोड़कर अपने लंबे वीडियो को छोटा कर सकते हैं.

इस नए अपडेट (YouTube zoom in feature) के साथ, जो अब आईओएस और एंड्रॉइड डिवाइस पर चल रहा है, उपयोगकर्ता अब अपने मौजूदा लॉन्ग-फॉर्म यूट्यूब वीडियो से 60 सेकंड तक कनवर्ट कर सकते हैं और उन्हें शॉर्ट्स में बदल सकते हैं. यूट्यूब शॉर्ट्स (YouTube shorts) को अब हर महीने 1.5 अरब से अधिक साइन-इन यूजर्स द्वारा देखा जा रहा है, जिन्हें प्रतिदिन 30 अरब से अधिक बार देखा गया है.--आईएएनएस

