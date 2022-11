सैन फ्रांसिस्को : मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप कथित तौर पर एक सेल्फ-मैसेजिंग फीचर का परीक्षण कर रहा है, जिससे आप खुद को आसानी से मैसेज भेज सकेंगे. Wbetainfa के अनुसार, WhatsApp अब अपने बीटा टेस्टर के लिए एंड्रॉइड और आईओएस के लिए अपने बीटा ऐप पर कुछ सुधारों का परीक्षण कर रहा है. व्हाट्सएप अब एंड्रॉइड 2.22.24.2 अपडेट के लिए व्हाट्सएप बीटा जारी होने के बाद बीटा टेस्टर्स के एक चुनिंदा ग्रुप के लिए 'मैसेज विद योरसेल्फ' (Message with Yourself) रिलीज करके एक छोटा परीक्षण कर रहा है. WhatsApp new feature whatsapp testing message with yourself feature .

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ बीटा टेस्टर्स ने पाया कि WhatsApp अब एंड्रॉइड ऐप के रिसेंट वर्जन में अपडेट करने के बाद चैट कैप्शन के रूप में 'मैसेज योरसेल्फ' (Message Yourself) जोड़कर उस चैट को हाइलाइट कर रहा है. इसमें व्हाट्सएप के पास 'मी (यू)' नाम से एक नया चैट विकल्प है जो आपको सिर्फ Message Yourself भेजने की अनुमति देता है. इस बीच, आप अभी भी वा डॉट मी (संदेश लिंक पर क्लिक करें) का उपयोग करके या एक ग्रुप बनाकर जिसमें आप एकमात्र भागीदार हैं , स्वयं को मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग कर सकते हैं.

लेकिन अगर आप बाद में एक महत्वपूर्ण संदेश भेजना चाहते हैं या अपने उपकरणों के बीच फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो Message Yourself करना एक उपयोगी फीचर हो सकता है या खुद से संवाद करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है. WhatsApp new feature whatsapp testing message with yourself feature . -- आईएएनएस

Whatsapp Feature: अब व्हाट्सएप ने इतने लोगों के लिए कॉल लिंक, ग्रुप वीडियो कॉल की शुरुआत की