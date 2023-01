लंदन : सैमसंग ने अपना नया लैपटॉप, Galaxy Book2 Go ( गैलेक्सी बुक2 गो ) पेश किया है, जिसमें स्नैपड्रैगन 7सी प्लस जेन 3 कंप्यूट प्लेटफॉर्म प्रोसेसर, 14 इंच की फुल एचडी एलसीडी स्क्रीन और बहुत कुछ है. टेक दिग्गज ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि नया Samsung Galaxy Book 2 Go एक कॉम्पैक्ट, उच्च-प्रदर्शन वाला पीसी है जो Galaxy Book 2 रेंज के लिए एक किफायती लैपटॉप प्रवेश बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है. Samsung galaxy Book2 go laptop launch . new laptop launch . samsung laptop launch .

लैपटॉप पतला और हल्का है जिसकी मोटाई 15.5 मिमी और वजन 1.44 किलोग्राम है. इसके अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट चेसिस में पतले किनारे हैं और बेहतर कलर मैचिंग और ²श्य के लिए इन-प्लेन स्विचिंग ( IPS ) तकनीक के साथ 14 इंच की फुल एचडी एलसीडी स्क्रीन पेश करता है. नए लैपटॉप ने मिल-एसटीडी-810एच परीक्षण भी पास कर लिया है जो पुष्टि करता है कि यह अत्यधिक तापमान, ह्यूमिडिटी, झटके और वाइब्रेशन्स के लिए प्रतिरोधी है.

यह Snapdragon 7C प्लस जेनरेशन 3 प्रोसेसर द्वारा संचालित है जिसके साथ यह उच्च प्रदर्शन प्रदान करता है. कंपनी के अनुसार, लैपटॉप लंबे समय तक चलने वाली बैटरी लाइफ भी प्रदान करता है ताकि उपयोगकर्ता एक बार चार्ज करने पर 21 घंटे तक का वीडियो देख सकें. टेक दिग्गज ने कहा, "गैलेक्सी बुक2 गो की मार्केटिंग 20 जनवरी, 2023 से विशेष रूप से सैमसंग साइट पर फ्रांस में की जाएगी."

इसके साथ ही सैमसंग ने एक नया लैपटॉप, गैलेक्सी बुक2 प्रो 360 पेश किया है, जो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8सीएक्स जेनरेशन 3 चिपसेट द्वारा संचालित होगा. जीएसएमअरेना के अनुसार, नए मॉडल की घोषणा दक्षिण कोरिया में की गई और इसे 16 जनवरी, 2023 को जारी किया जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, जेनरेशन 2 की तुलना में, यह 85 प्रतिशत से अधिक बेहतर मल्टी-कोर सीपीयू प्रदर्शन और 60 प्रतिशत से अधिक बेहतर जीपीयू प्रदर्शन प्रदान करता है.--आईएएनएस

