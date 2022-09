नई दिल्ली: एप्पल अपने वार्षिक हार्डवेयर इवेंट (Apple annual hardware event) में आईफोन्स, वॉच, एयरपोड्स प्रो ईयरबड्स और अपडेट की एक नई लाइन-अप लॉन्च (apple launch event 2022) करने के लिए तैयार है. उपयोगकर्ता आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स (apple iphone 14 pro max) में तीन प्रमुख विशेषताओं की उम्मीद कर सकते हैं, जो कि एप्पल के टॉप-एंड फोन हैं. इसमें एक अनुकूलन योग्य ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले (Always on display), एक बड़े और बेहतर सेंसर के साथ 48 एमपी (48MP rear camera) का रियर कैमरा है. New iphones watches airpods pro earbuds launch .

बेहतर सेल्फी कैमरा: The Verge की रिपोर्ट के अनुसार, टॉप-एंड आईफोन्स को अपग्रेडेड ए16 प्रोसेसिंग चिप और दो नए कलर्स ब्लू और गहरा पर्पल मिल सकते हैं. बेस आईफोन 14 में समान ए15 प्रोसेसर का इस्तेमाल होने की संभावना है और इस साल कोई मिनी आईफोन नहीं होगा. इसमें फास्ट 30 वॉट चार्जर का समर्थन करने और 128 GB इंटरनल स्टोरेज से एक महत्वपूर्ण छलांग के रूप में 256 GB स्टोरेज से शुरू होने की अफवाह है. रिपोर्ट में कहा गया है "नोन-प्रो मॉडल के लिए सबसे बड़ा अपडेट आईफोन 14 मैक्स में 6.7 इंच के बड़े डिस्प्ले के आने की उम्मीद है." एनालिस्ट मिंग-ची कुओ के मुताबिक, आईफोन 14 लाइनअप में एक बेहतर सेल्फी कैमरा भी हो सकता है जो ऑटोफोकस फीचर का इस्तेमाल करता है.

मजबूत धातु : आईफोन 14 में आपातकालीन स्थितियों के लिए उपग्रह कनेक्टिविटी भी हो सकती है, जहां कोई सेलुलर कनेक्शन नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल वॉच सीरीज 8, एक ताजा एसई और एथलीटों के लिए एक नया रग्ड 'प्रो' मॉडल भी प्रदर्शित करेगा. सीरीज 8 वॉच में नई एस8 चिप के साथ आने की संभावना है और इसमें तापमान सेंसर भी हो सकता है. एप्पल वॉच प्रो (Apple Watch) एक बड़े 'लगभग 2 इंच के डिस्प्ले' के साथ आ सकता है जो 'अधिक शेटर-रेसिस्टेंट' है और एक 'मजबूत धातु' मामले को स्पोर्ट करता है.

ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन को उम्मीद है कि वॉच प्रो की कीमत 900 डॉलर से 999 डॉलर तक कहीं भी हो सकती है. एयरपोड्स प्रो को 2019 में अपने शुरुआती लॉन्च के बाद से कोई अपडेट नहीं मिला है और अब, एप्पल एयरपोड्स प्रो 2 को 'फार आउट' इवेंट में प्रदर्शित करेगा. नया एयरपोड्स प्रो फिटनेस ट्रैकिंग पर ध्यान देने और दोषरहित ऑडियो को सपोर्ट करने के साथ बीट्स फिट प्रो जैसा हो सकता है. एयरपोड्स प्रो 2 चार्जिग केस को एक छोटे स्पीकर के साथ अपग्रेड भी मिल सकता है जो फाइंड माई ऐप के माध्यम से इसका पता लगाने की कोशिश करने पर आवाज करता है.--आईएएनएस

