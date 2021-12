गाजा : गाजा पट्टी में बेरोजगारी दर 2021 में 50 फीसदी से ज्यादा हो गई है, जिससे 2,50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बेरोजगार (Palestinians unemployed) हो गए हैं. ये घोषणा फिलीस्तीनी अधिकारी ने की है.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गाजा में चैंबर ऑफ कॉमर्स के निदेशक माहेर अल-तबा (Maher al-Taba'a, Director of the Chamber of Commerce in Gaza) ने एक बयान में कहा कि विश्व बैंक (World Bank) की एक पूर्व रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक गाजा पट्टी (Gaza strip) में दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है.

अल-तबा ने कहा कि 20 से 29 वर्ष की आयु के स्नातकों के बीच बेरोजगारी की दर 78 फीसदी तक बढ़ गई है, जिनके पास इंटरमीडिएट डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री के साथ प्रमाण पत्र भी हैं. उन्होंने कहा, इजरायल की नाकेबंदी और हमास और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की फतह पार्टी के बीच एक आंतरिक विभाजन के कारण गाजा पट्टी में गरीबी दर 64 फीसदी हो गई है.

फिलीस्तीनी अधिकारी के अनुसार, गाजा पट्टी के परिवारों में खाद्य अस्थिरता की दर 69 फीसदी तक पहुंच गई है.

(आईएएनएस)