लंदन: ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) के कोरोना संक्रमित पाई गई (Covid-19 Positive) हैं. वह 95 वर्ष की हैं. उनमें संक्रमण के गंभीर लक्षण नहीं हैं. बकिंघम पैलेस (Buckingham Palace said) ने रविवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि महारानी ऐलिजाबेथ में हल्की सर्दी के लक्षण हैं. वह आगामी सप्ताह में विंडसर पैलेस में अपनी हल्की ड्यूटी (British Monarch Will Continue To Perform Light Duties) करती रहेंगी. उनका इलाज जारी रहेगा और वह सभी उचित दिशानिर्देशों का पालन करेंगी.

पढ़ें : प्रिंस फिलिप की यादों को कुछ यूं संजोएंगी महारानी ऐलिजाबेथ

वह अपने बेटे प्रिंस चार्ल्स के संपर्क में आयी थीं और उनके कोरोना संक्रमित होने की गत सप्ताह ही पुष्टि हुई थी. प्रिंस चार्ल्स के अलावा उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हैं. प्रिंस चार्ल्स दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए हैं जबकि महारानी ऐलिजाबेथ पहली बार संक्रमण की शिकार हई हैं.

(पीटीआई)