वाशिंगटन : अमेरिका ने भारत में अपने दूतावासों (US embassies in India) में छात्रों तथा कामगारों समेत कई वीजा आवेदकों के लिए इस साल 31 दिसंबर तक व्यक्तिगत रूप से पेश होकर साक्षात्कार देने की अनिवार्यता में छूट दी है. अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक ने भारतीय समुदाय के नेताओं को यह जानकारी दी. जिन आवेदकों को छूट मिली हैं, उनमें छात्र (एफ, एम और अकादमिक जे वीजा), कामगार (एच-1, एच-2, एच-3 और व्यक्तिगत एल वीजा), संस्कृति और असाधारण क्षमता के लोग (ओ, पी तथा क्यू वीजा) शामिल हैं.

दक्षिण एशिया समुदाय के नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एशियाई अमेरिकियों के लिए सलाहकार अजय जैन भूटोरिया ने दक्षिण मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री डोनल लू से मुलाकात (Ajay Jain Bhutoria met South Central Asia's Assistant Foreign Minister Donal Lu) के बाद कहा कि वीजा आवेदकों को इस सहयोग की काफी आवश्यकता थी. हमारे दोस्तों और करीबी परिजनों के लिए यह काफी मददगार होगा तथा उनकी कई चिंताएं खत्म और असुविधाएं दूर होंगी.

नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर प्रकाशित नोटिस (notice on website of US Embassy in Delhi) के अनुसार, नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास (US Embassy in Delhi) और चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुंबई में उसके वाणिज्य दूतावास (US Commerce embassy in Chennai, Hyderabad, Kolkata and Mumbai) योग्य आवेदकों को साक्षात्कार देने की छूट (Exemption from interview for eligible applicants) का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए 2022 के लिए 20,000 से अधिक अतिरिक्त छूट (ड्रॉपबॉक्स) अपॉइंटमेंट (Extra Discount Dropbox Appointments) जारी करेंगी.