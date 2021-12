गारलैंड (अमेरिका) : अमेरिका के डलास (Dallas of US) क्षेत्र में एक दुकान में हुई गोलीबारी (firing in dallas) में तीन लोगों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. गारलैंड पुलिस विभाग ने बताया कि घटना डलास के गारलैंड उपनगर में रविवार रात हुई.

बताया जा रहा है कि एक सफेद रंग के पिकअप ट्रक में एक व्यक्ति आया और उसने दुकान के अंदर जाकर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. घटना को अंजाम देने के बाद वह ट्रक में बैठकर वहां से फरार हा गया.

पुलिस ने बताया कि गोलियां चार लोगों को लगीं, जिसमें से तीन लोगों की मौत हो गई है. एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. हताहत हुए लोगों के नाम अभी जारी नहीं किए गए हैं. पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है.

बताया जा रहा है कि हमलावर ने बेसबॉल टोपी, नीला सर्जिकल मास्क और गहरे रंग का एथलेटिक शॉर्ट्स पहने हुआ था.

