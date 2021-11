काहिरा : सूडानी सेना अपदस्थ प्रधानमंत्री को दोबारा सत्ता (Re-power to deposed prime minister) में बैठाने के लिए सहमत हो गई है. सेना और सरकारी अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है. पिछले माह देश में सैन्य तख्तापलट (Military coup in the country last month) हुआ था और सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी.

अधिकारियों ने कहा कि 25 अक्टूबर को सैन्य तख्तापलट (military coup) के बाद जिन सरकारी अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी सेना और राजनीतिक दलों के बीच हुए समझौते के तहत रिहा किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि हमदोक एक स्वतंत्र टेक्नोक्रेटिक कैबिनेट के मुखिया होंगे. उन्होंने कहा कि इस समझौते को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और अन्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अधिकारियों ने नाम उजागर न करने की शर्त पर यह जानकारी दी क्योंकि इस समझौते के संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

यह भी पढ़ें- जटिल संघर्षों के कारण शांतिरक्षकों के समक्ष बड़े खतरे हैं: संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा प्रमुख

तख्तापलट के बाद सेना ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सॉवरिन काउंसिल का गठन किया है और इस काउंसिल के अध्यक्ष तख्तापलट करने वाले जनरल अब्दल फतेह बुरहान हैं. अधिकारियों ने बताया कि इस काउंसिल की एक बैठक होगी और उसके बाद ही समझौते के बारे में कोई घोषणा की जाएगी.

(एपी)