दिग्गज तेलुगू एक्टर कैकला सत्यनारायण का निधन, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक
दिग्गज तेलुगू एक्टर कैकला सत्यनारायण का निधन, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक
हैदराबाद : Kaikala Satyanarayana Death : तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के चाहनेवालों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. तेलुगु सिनेमा के जाने माने दिग्गज एक्टर कैकला सत्यनारायण (Kaikala Satyanarayana) अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. एक्टर पिछले लंबे वक्त से उम्र संबंधी बीमारियों से गुजर रहे थे. कैकला ने 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. कैकला सत्यनारायण का लंबे वक्त से अस्पताल में इलाज चल रहा था. आज सुबह यानी शुक्रवार की सुबह एक्टर का निधन हो गया है.
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Grief-stricken by the demise of the— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) December 23, 2022
legendary actor Kaikala Satyanarayana garu. He is One of the finest actors Indian cinema has ever seen.
My sincere condolences to his family & dear ones. Om Shanti 🙏
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Rest in peace— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) December 23, 2022
Navarasa Natana Sarvabhouma
Sri Kaikala Satyanarayana garu 🙏 pic.twitter.com/SBhoGATr0y
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Rest in peace— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) December 23, 2022
Navarasa Natana Sarvabhouma
Sri Kaikala Satyanarayana garu 🙏 pic.twitter.com/SBhoGATr0y
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Deeply saddened to hear the demise of Kaikala Satyanarayana Garu..— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) December 23, 2022
His contribution to our film industry will be remembered forever !!
May his soul rest in peace🙏
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Saddened to know about the passing of Kaikala Satyanarayana garu. An absolute legend who immortalised many characters on our Telugu silver screen.— Kalyanram Nandamuri (@NANDAMURIKALYAN) December 23, 2022
Om Shanti