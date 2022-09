वाराणसी: उत्तर रेलवे के लखनऊ और पूर्वोत्तर रेलवे बनारस रेल खंड में विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है. इसी क्रम में प्रतापगढ़ स्टेशन पर यार्ड रिमाडलिंग कार्य चल रहा है. इस बारे में जनसंपर्क अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि जिसमें प्री नॉन इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक कार्य के कारण बनारस स्टेशन से चलने वाली 5 गाड़ियों को निरस्त (Pratapgarh trains canceled) कर दिया गया है. एक ट्रेन का मार्ग परिवर्तन और एक को रिशेड्यूल (Varanasi timings of some trains changed) किया गया है.



बनारस से (Varanasi timings of some trains changed) 22 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 तक प्रस्थान करने वाली 14213 बनारस-बहराइच अनारक्षित एक्सप्रेस गाड़ी निरस्त रहेगी. बहराईच से 23 से 4 अक्टूबर 2022 तक प्रस्थान करने वाली 14214 बहराईच-बनारस अनारक्षित एक्सप्रेस गाड़ी निरस्त रहेगी. बनारस से 22 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 तक प्रस्थान करने वाली 15107 बनारस-लखनऊ अनारक्षित एक्सप्रेस गाड़ी निरस्त रहेगी. वहीं, लखनऊ से 22 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 तक प्रस्थान करने वाली 15108 लखनऊ-बनारस अनारक्षित एक्सप्रेस गाड़ी निरस्त रहेगी. गाड़ी संख्या 05117/05118 बनारस-प्रतापगढ़-बनारस अनारक्षित विशेष गाड़ी 22 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 तक निरस्त रहेगी.



पढ़ें- फिरोजाबाद में झमाझम बारिश, सड़कों पर पानी भरने से स्कूल बंद

दुर्ग स्टेशन से 22 से 29 सितंबर 2022 तक प्रस्थान करने वाली 18205 दुर्ग-नौतनवां एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग प्रयागराज छिवकी-जीवनाथपुर-वाराणसी सिटी-औड़िहार के रास्ते संचालित होगी. बनारस स्टेशन से 24, 29, 30 सितंबर 2022 और 3 अक्टूबर 2022 को प्रस्थान करने वाली 15127 बनारस-नई दिल्ली काशीविश्वनाथ एक्सप्रेस बनारस से एक घंटे देरी से रिशेड्यूल कर (Varanasi timings of some trains changed) संचालित होगी.



पढ़ें- मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में संदिग्ध हालत में मिला युवक, लेटर में लिखी थी खुदकुशी करने की बात