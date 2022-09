वाराणसी: भोजपुरी फिल्मों में नेहा मलिक (Neha Malik known as urfi javed in Bhojpuri Cinema) को उर्फी जावेद की बोल्डनेस सीन के नाम से जाना जाता है. इसी वजह से नेहा हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. अपने फैंस को खुश रखने के लिए नेहा सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करती रहती हैं.



भोजपुरी अभिनेत्री नेहा मालिक (Bhojpuri actress Neha Malik) ने बहुत ही कम समय में भोजपुरी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई. नेहा मलिक अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने सोशल मीडिया के पोस्ट से सुर्खियों में बनी रहती हैं. बोल्डनेस सीन के कारण नेहा मलिक को भोजपुरी की उर्फी जावेद भी कहा जाता है. नेहा मालिक (Neha Malik known as urfi javed in Bhojpuri Cinema) की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है. इंस्टाग्राम में सिर्फ 3.3 मिलियम फॉलोवर्स हैं. नेहा मालिक ने कई हॉट पोस्ट अपने इंस्टाग्राम ऑफिसियल पेज से किए हैं. जिन्हें उनके फैंस ने खूब पसंद किया.



भोजपुरी अभिनेत्री नेहा मालिक (Bhojpuri actress Neha Malik) इंस्ट्राग्राम ऑफिसियल पेज पर कभी जिम में वर्क आउट तो कभी हॉट पोज में नजर आती हैं. नेहा मालिक कई पोस्ट में बोल्ड सीन करते हुए भी नजर आ चुकी हैं. इसके कारण उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्रीज का जावेद उर्फी कहा जाता है. नेहा मलिक के फैंस भी उनके ऑफिसियल एकाउंट में एक से बढ़कर एक कॉमेंट करते रहते हैं. अधिकतर फैंस ने नेहा को सोशल मीडिया पर आग और दिल का ईमोजी शेयर किया हैं.



