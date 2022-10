सहारनपुर: जिले के बेहट कोतवाली क्षेत्र में शाकंभरी मार्ग पर 2 अलग-अलग सड़क स्थानों पर सड़क हादसा(Road accident in saharanpur) हो गया. हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत (old man died in road accident) हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया.

घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक होने पर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है. वहीं, बुजुर्ग के (old man died in road accident Saharanpur) शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. बता दें, बेहट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेलका के पास शनिवार की देर रात बाइक सवार 2 श्रद्धालुओं को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. जिसमें बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और दोनों मे से एक घायल हो गया था.

पढ़ें- कानपुर सड़क हादसे को लेकर गुस्साए ग्रामीण बोले, प्रशासन की लापरवाही की वजह से गई लोगों की जान

घायल व्यक्ति की पहचान रतनसिंह पुत्र बीरु (45 वर्ष), मृतक (old man died in road accident Saharanpur) दयाराम पुत्र लच्छीराम (75 वर्ष) निवासी ग्राम कल्लरपुर गुज्जर थाना रामपुर मनिहारान के रूप में हुई हैं. वहीं, दूसरा हादसा ग्राम भागूवाला के पास हुआ था. जिसमें दो बाइकों की आमने-सामने से (road accident Saharanpur) भिड़ंत हो गई थी. हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना की सूचना मिलते ही दोनों घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है.

इन दोनों घायल व्यक्तियों की पहचान लुकमान पुत्र गुलजार (30 वर्ष) निवासी ग्राम कोठडी थाना फतेहपुर और गुलजार पुत्र अली हसन (30 वर्ष) निवासी ग्राम ख्वासपुर थाना कोतवाली मिर्जापुर के रूप में हुई है. घटना के संबंध में बेहट कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार पांडे ने बताया कि मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें- मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, तीन घायल