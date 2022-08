नई दिल्ली/ ग्रेटर नोएडा : गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा इलाके में एक रोडरेज का मामला (Road Rage Case in Greater Noida) सामने आया है. बीटा 2 थाना क्षेत्र के कमर्शियल बेल्ट (Commercial Belt of Beta 2 Police Station ) के पास दबंगों ने एक अधिवक्ता की गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी और उसके बाद लाठी-डंडों से अधिवक्ता की गाड़ी को तोड़ दिया. अधिवक्ता ने आरोप (Attack on Advocate Car in Greater Noida) लगाया कि गाड़ी पर टक्कर मारने के बाद उसके साथ मारपीट भी की गई है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

मंगलवार देर शाम को गामा वन सेक्टर में रहने वाले अधिवक्ता पवन भड़ाना किसी कार्य से कमर्शियल बैंक जा रहे थे. जैसे ही वह गोल चक्कर पर पहुंचे थे कि तभी पीछे से एक कार सवार ने उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी. इससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी. गाड़ी में टक्कर मारने के बाद दबंग ने गाड़ी से उतरकर डंडे से गाड़ी पर हमला कर दिया और अधिवक्ता की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए.

अधिवक्ता ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि एक्सीडेंट के बाद लाठी-डंडों से उसकी गाड़ी पर हमला करके शीशे को तोड़ दिया गया है. साथ ही मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई है. उसके बाद कार सवार लोग वहां से फरार हो गए. इसके बाद घटना की सूचना ग्रेटर नोएडा पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है.

इस मामले की जानकारी देते हुए बीटा 2 थाना प्रभारी अनिल राजपूत ने बताया कि अधिवक्ता पवन भड़ाना ने शिकायत दी है कि कुछ दबंगों ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारने के बाद डंडे से सारे शीशों को तोड़ दिया और उन पर हमला भी किया गया है. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

