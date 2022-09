मेरठ: जिले में रविवार को फेसबुक पर युवक का स्टेटस (Meerut Fight two sides for post status on Facebook) लगाकर मजाक उड़ाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई. फायरिंग की भी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की ईदगाह कॉलोनी में रविवार रात को दो पक्षों में पथराव हो गया. इस घटना की वजह फेसबुक पर युवक का मजाक उड़ाना बताया जा रहा है. बता दें कि ईदगाह कॉलोनी में इस्तेकार चौधरी नामक युवक का जिम है. जिम संचालक इस्तेकार के भाई राशिद ने रिश्तेदार शादाब को लेकर फेसबुक पर रविवार को स्टेटस (Meerut Fight two sides for post status on Facebook) लगाया था. इसमें शादाब का मजाक उड़ाया गया था. वहीं, शादाब ने राशिद से स्टेटस हटाने के लिए कहा, लेकिन बार-बार कहने पर भी राशिद ने स्टेटस नहीं हटाया. फेसबुक स्टेटस देखते ही कई लोगों ने उस पर कमेंट भी कर दिए थे. इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और बाद में (Meerut stone pelting on two sides) मारपीट हुई.

इस विवाद में लोगों ने पुलिस को फायरिंग होने की भी सूचना दी. लोगों का कहना है कि गोलियों की आवाज दूर तक सुनाई दी थी. इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठियां चलाकर दोनों पक्षों को वहां से चलता किया. मेरठ सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया (Meerut CO Kotwali Arvind Chaurasia) ने ईटीवी भारत को बताया कि किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं है. इस मामले में थाना लिसाड़ी गेट इंस्पेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग इस विवाद में शामिल थे उनपर तुरंत कार्रवाई करें. पुलिस ने मामले में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.



