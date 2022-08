लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इन दिनों मॉनसूनी बारिश हो रही है. बारिश के कारण कुछ जगहों पर सब्जियों की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है. इससे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सब्जियों की कीमत (price of vegetables) में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. राजधानी लखनऊ के साथ अन्य जिलों में हरी सब्जियों की कीमत (UP Vegetable prices on 30 august 2022) 40 रुपये प्रति किलो के आसपास बनी हुई है. आइए जानते हैं यूपी में मंगलवार (30 अगस्त) को सब्जियों का भाव क्या है.

चेक करें सब्जियों का भाव

यह भी पढ़ें: यूपी में सोने चांदी के दाम में राहत, चेक करें आज का रेट