लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (UP Vegetable Price) आसमान छू रहे हैं. पहले के मुकाबले सब्जियों की कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं, इससे आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ रहा है. लोग फुटकर बाजार की जगह सीधे मंडी सब्जी खरीदने पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां भी सब्जियों के रेट (rate of vegetables in up) में आग लगी है. वहीं, मंडी व्यापारी सब्जियों के महंगे होने का कारण बारिश बता रहे हैं. आइए जानते है क्या है आज सब्जियों का भाव.

देखें सब्जियों का भाव

व्यापारियों का कहना है कि बारिश के मौसम में सब्जियों की पैदावार कम होने का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है. इस बार भी आलू प्याज से लेकर सभी हरी सब्जियां महंगी हो गई हैं. आलू 15 रुपये/किलो, प्याज 25 रुपये/किलो हो गई है. वहीं, कोई भी हरी सब्जी मंडी में 30 रुपये/किलो से कम नहीं बिक रही है. सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी होने पर अब किचन का जायका भी फीका पड़ने लगा है.

जानकारी देते सब्जी व्यापारी

पढ़ें- Daily Horoscope 15 October : कैसा बीतेगा आज का दिन जानिए अपना आज का राशिफल