लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं. शुक्रवार को (Transfer of five IAS officers in UP) 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. मेरठ और बरेली को नए मंडलायुक्त मिले हैं.

महिला आईएएस अधिकारी सेल्वा कुमारी जे को मेरठ का मंडल आयुक्त बनाया गया है. जबकि बरेली को नये मंडलायुक्त के तौर पर फिर से महिला आईएएस अधिकारी मिली हैं. आईएएस सारिका मोहन बरेली की नई मंडलायुक्त होंगी. नोएडा अथॉरिटी में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. (Transfer of five IAS officers in UP)

सारिका मोहन बरेली की कमिश्नर (Sarika Mohan Commissioner of Bareilly) और (IAS Pooja Yadav CDO Rae Bareli) आईएएस पूजा यादव सीडीओ रायबरेली बनी हैं. वहीं, आईएएस आनंद वर्धन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एसीईओ का पद संभालेंगे. आईएएस प्रभाष कुमार सीडीओ रायबरेली अब नोएडा ऑथर्टी के नए एसीईओ होंगे.

