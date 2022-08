लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मानसूनी ट्रफ के चलते शनिवार को कई इलाकों में हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दो-तीन दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में रविवार (21 अगस्त) को गरज चमक के साथ भारी (UP weather update on 21 august 2022) बारिश होने की संभावना है. हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और इनके आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट (Rain alert issued in UP) जारी किया गया है.



गरज चमक के साथ हल्की बारिश: बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हाथरस, कासगंज, एटा, अगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन और इसके आस-पास के इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.

देखें आज का तापमान

शनिवार को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई. जिससे औसत बारिश 6.4 की अपेक्षा 12.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 94% अधिक है.शनिवार को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जहां पर बारिश 90 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य बारिश 7.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 1069% अधिक है. इसके अलावा अमेठी में 7.4, बहराइच में 34, बलिया में 21, बांदा में 28, बाराबंकी में 61, बस्ती में 7, देवरिया में 18, फतेहपुर में 15, गाजीपुर में 10, गोंडा में 17, गोरखपुर में 27, हरदोई में 8, कन्नौज में 9, लखीमपुर खीरी में 26, लखनऊ में 13, प्रतापगढ़ में 8, रायबरेली में 7, संत कबीर नगर में 6, संत रविदास वर 5, श्रावस्ती में 27, सिद्धार्थनगर में 28, सीतापुर में 17, सोनभद्र में 6, उन्नाव में 26, बरेली में 21, बिजनौर में 12, इटावा में 10, हमीरपुर में 45, जालौन में 17, झांसी में 15, महोबा में 28, मुरादाबाद में 19, पीलीभीत में 33, रामपुर में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. यूपी के 53 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी