लखनऊ: भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल (petrol diesel price in up) की कीमतों का ताजा अपडेट जारी कर दिया है. तेल कंपनियों ने मंगलवार को भी राहत देते हुए पेट्रोल डीजल का दाम स्थिर रखा. 13 सितंबर को लगातार तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया. इससे पहले सोमवार को भारतीय तेल कंपनियों ने कीमतों में मामूली बढ़ोतरी जरूर की थी. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतो में उतार-चढ़ाव (Petrol Diesel Price on 13 september 2022) का सिलसिला जारी है.

चेक करें पेट्रोल डीजल का रेट



पढें- Daily Love Horoscope: लव लाइफ में ये रशियां रहें सावधान लव-पार्टनर की फीलिंग्स का करें सम्मान