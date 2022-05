लखनऊ : द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (The Institute of Cost Accountants of India) के 60वें National Cost Convention-2022 का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है. शुक्रवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देशभर से राष्ट्रीय स्तर के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लखनऊ आए हैं.

ICAI के 60वें नेशनल कॉस्ट कन्वेंशन 2022 में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा शिरकत करने पहुंचे. इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश एक संभावना का प्रदेश, एक अवसर का प्रदेश बनकर उभरा है. यहां पर अगले तीन जून को एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है. इसमें लगभग 80,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट या तो चालू हो चुके हैं या चालू होने वाले हैं. उन्होंने बताया कि इसके पहले हुई दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी काफी सफल रहीं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के निदेशक उत्तर प्रदेश में रुचि दिखा रहे हैं.

जानकारी देते संवाददाता आशीष त्रिपाठी

उत्तर प्रदेश इस समय देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है. चाहे इज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो, हर जगह उत्तर प्रदेश उभर कर आगे आ रहा है. तमाम सारे सेक्टर में निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं. पूरे प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का एक नेटवर्क तैयार हो रहा है. दिल्ली से आगरा, आगरा से लखनऊ, लखनऊ से पूर्वांचल और बहुत जल्द बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस-वे भी बनकर तैयार हो जाएंगे. आज पूरे देश में सबसे बड़े हवाई अड्डे का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है. 5-5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे या तो शुरू हो चुके हैं या शुरू होने वाले हैं.

मुख्यमंत्री ने भेजा संदेश : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि इंस्टीट्यूट आफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रोफेशनल और विद्यार्थी सरकार और उद्योग जगत को सहयोग प्रदान कर रहे हैं. संस्था ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ मिलकर युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. अल्प अवधि का यह रोजगार परक पाठ्यक्रम एक ओर जहां प्रदेश के युवाओं को रोजगार का एक अवसर प्रदान करने जा रहा है. वहीं व्यापारियों और वाणिज्य आयोग को प्रशिक्षित करने का अवसर भी प्रदान करेगा.

इनको किया गया सम्मानित : इस मौके पर द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से CMA आइकन अवार्ड दिया गया. अवार्ड पाने वालों में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति सीएमए प्रोफेसर नागेश्वर राव, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमए के श्रीकांत, पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ सीएमए एस कृष्णन के साथ ही एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस केरल, सीएमए योगेश गुप्ता शामिल रहे.

यह हुए शामिल : इस अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पी राजू अय्यर, वाइस प्रेसिडेंट सीएमए विजेंद्र शर्मा, आईसीएआई लखनऊ चैप्टर के पूर्व चेयरमैन हेमेंद्र सोनी, सीएमए सुनील कुमार पांडे, को. चेयरमैन एनसीसी सीएमए शैलेंद्र पालीवाल, सीएमए सूर्य पांडे समेत देशभर से आए 1000 से ज्यादा डेलिगेट्स शिरकत कर रहे हैं. लखनऊ चैप्टर के पूर्व चेयरमैन सीएमए हेमेंद्र सोनी ने बताया कि कार्यक्रम दो दिन का है. शनिवार को समापन समारोह में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक मुख्य अतिथि होंगे.

