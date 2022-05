लखनऊ : द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (The Institute of Cost Accountants of India) के वाइस चेयरमैन विजेंद्र शर्मा गुरुवार को लखनऊ पहुंचे. इस दौरान आईसीएआई वाइस चेयरमैन उत्तर प्रदेश ने निजी निवेश से आने वाले समय में रोजगार के अवसर पर ETV Bharat से खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश इस समय निजी निवेशकों को अपनी ओर काफी आकर्षित कर रहा है. व्यापारी और आम जनता के बीच बढ़ते सुरक्षा के माहौल के कारण निवेशक इस ओर रुख कर रहे हैं.



प्रश्न : निजी निवेश को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं ?

उत्तर : उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने आज आम व्यापारी और आम जनता के बीच में सुरक्षा का एक माहौल तैयार किया है. इसको लेकर देश दुनिया में अच्छा फीडबैक मिल रहा है. इसके चलते आज देश के और विश्व के बड़े-बड़े व्यापारी उत्तर प्रदेश में आकर निवेश करने के लिए तैयार हैं.



प्रश्न : उत्तर प्रदेश किस तरह से निवेशकों के लिए अहम होता जा रहा है ?

उत्तर : कोई भी निवेशक सबसे पहले देखता है कि बेहतर मानव संसाधन से उपलब्ध हो सकता है या नहीं. इसके अलावा जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है वह यह कि सरकार की नीति निवेश के पक्ष में होना चाहिए.

प्रश्न : उत्तर प्रदेश के किस सेक्टर में आने वाले समय में अच्छा निवेश मिलने की उम्मीद है ?

उत्तर : कोरोना के बाद स्थितियां काफी बदली हैं. चीन से आने वाले कंज्यूमर प्रोडक्ट को लेकर उपभोक्ता पीछे हटने लगे हैं. इन हालातों में उत्तर प्रदेश में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भारी निवेश की संभावना देखने को मिल रही है. सरकार भी इस तरफ फोकस कर रही है.



प्रश्न : उत्तर प्रदेश के युवाओं को आने वाले समय में प्रदेश में किस तरह के रोजगार के अवसर मिल सकते हैं?

उत्तर: उत्तर प्रदेश का युवा काफी मेहनती है. सरकार इस समय कृषि को लेकर काफी फोकस कर रही है. उत्पादन बढ़ाने से लेकर उसके मार्केट तक पर जोर दिया जा रहा है. सरकार का इस पर काफी जोर है



