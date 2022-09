लखनऊ: यूपी एसटीएफ ने माफिया मुख्तार अंसारी गैंग (mafia mukhtar ansari) के शूटर और गाजीपुर में पत्रकार हत्याकांड (Ghazipur journalist massacre) के मुख्य आरोपी रवि यादव उर्फ दिग्विजय यादव को उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया. रवि यादव काफी समय से फरार था. उसके ऊपर यूपी पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. गुरुवार की देर रात आरोपियों और यूपी STF के बीच मुठभेड़ हुई.



गाजीपुर जिले के सक्रिय RSS कार्यकर्ता और पत्रकार राजेश मिश्रा की हत्या (Ghazipur journalist massacre) वर्ष 2017 में गोली मारकर की गई थी. इस हमले में उनके छोटे भाई उनको बचाने के दौरान घायल हो गए थे. पुलिस ने अजीत यादव, सुनील यादव और झुनकू यादव को गिरफ्तार किया था.

यूपी STF के डिप्टी एसपी डीके शाही (UP STF Deputy SP DK Shahi) के मुताबिक, गुरुवार देर रात पुलिस टीम और एसटीएफ ने लखनऊ के केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya in Lucknow) के पास मुखबिर की सूचना पर गाजीपुर जिले के पत्रकार राजेश मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी और मुखातर अंसारी गिरोह के शूटर रहे मुन्ना बजरंगी के साथी रवि यादव (ravi yadav injured in encounter lucknow) को उसके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार किया है. इनमें उमेश यादव, उत्कर्ष यादव और रवि यादव की घेरा बंदी कर पकड़ा गया.

पुलिस को देखते ही रवि यादव ने एसटीएफ पर फायरिंग कर दी थी. इसके जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग की थी, जिसमें तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया. इन बदमाशों के पास से तीन तमंचे भी बरामद किए गए.



