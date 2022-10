लखनऊ : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश की अन्तिम तारीख बढ़ा दी गई है. अब राजकीय आईटीआई में प्रवेश रजिस्ट्रेशन के आवेदन की अन्तिम तारीख (Last Date of Application) 14 अक्टूबर व निजी आईटीआई में 29 अक्टूबर की रात 12 बजे तक निर्धारित की गयी है. वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश के अंतर्गत स्नातक प्रवेश के विभिन्न पाठ्यक्रमों व D.Pharm में एडमिशन लेने वाले छात्रों को डॉक्यूमेंट का सत्यापन के लिये आमंत्रित किया गया है.

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देश पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश अंतिम तिथि बढ़ाई गयी है. वहीं अधिशासी निदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि शासनादेश में प्रदान की गयी व्यवस्था के अनुरूप रिक्त सीटों पर पूर्व पंजीकृत व नवीन अभ्यर्थियों के प्रवेश पंजीकरण वॉक-इन सिद्धान्त के अनुसार पूर्ण की जाएगी.





उन्होंने बताया कि राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चौथे चरण आवंटन व प्रवेश की समस्त कार्रवाई निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर प्रवेशित अभ्यर्थियों का विवरण ससमय पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रवेश पंजीकरण के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि 14 अक्टूबर रात 12 बजे तक निर्धारित की गई है व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रवेश पंजीकरण के लिये आवेदन की अन्तिम तिथि 29 अक्टूबर की रात 12 बजे तक निर्धारित की गयी है. वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय की पोस्ट ग्रेजुएशन प्रवेश के अंतर्गत Provisional Complete Merit List वेबसाइट के एडमिशन पेज पर जारी कर दी गयी है.



1 M.A.(AIH & Archaeology)

2 M.A.(Anthropology)

3 M.A.(Criminology & Criminal Justice Administration)

4 M.A.(Defence Studies)

5 M.A.(Economics)

6 M.A.(Education)

7 M.A.(Political Science)

8 M.Sc.(Anthropology)

9 Masters Public Health (Community Medicine)

10 Masters (Social Work)

11 MVA/MFA Department of Commercial Art (Campaign Visualisation, Illustration, Photography)

12 MVA/MFA Department of Fine Art (Painting, Print making, Mural, Fresco, Ceramics)

13 MVA/MFA Department of Sculpture (Sculpture Ceramics, Terracotta, Portrait and Life, Bronze Casting, Metal Sculpture, Stone Sculpture

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि जल्द ही इन सभी विषयों का मेरिट के अनुसार उपलब्ध सीटों के सापेक्ष च्वाइस कराकर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा जो अभ्यर्थी के लॉगिन पर उपलब्ध होगा. जिन विषयों में च्वाइस फिलिंग की आवश्यकता है उनमें पहले कराई जाएगी उसके बाद अलॉटमेंट की प्रक्रिया होगी. ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की तिथि की सूचना जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

