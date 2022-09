लखनऊ: उत्तर प्रदेश में तेज बारिश (heavy rain in UP) हो रही है. रायबरेली में भरभरा एक मकान शुक्रवार को गिरा गया. हादसे में दंपति समेत 5 लोग मलबे में दब गये और एक नवजात की मौत (death of a newborn house collapsed in up) हो गई. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शहर कोतवाली क्षेत्र के मुर्रैयापुर में शुक्रवार का मामला है.

