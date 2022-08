लखनऊ: यूपी में सोने चांदी की दरें (gold silver prices in UP) लगातार बढ़-घट रही हैं. आज सोमवार (29 अगस्त) को राजधानी लखनऊ में सोने चांदी की ताजा कीमत जारी कर दी गई. सोने चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 47,450 रुपये है. वहीं, 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 51,760 रुपये है. लखनऊ में चांदी के रेट भी स्थिर (up gold silver price) है. आज एक किलो चांदी का रेट 54,800 है. आइए जानते हैं राजधानी लखनऊ में क्या है आज सोने चांदी का रेट.

लखनऊ में सोने चांदी की कीमत

देखें अपने शहर में सोने चांदी का रेट

