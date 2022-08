लखनऊ : 15 अगस्त के दिन राजधानी में मल्टीप्लेक्स में रॉकेटरी फिल्म नि:शुल्क दिखाई जाएगी. इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है. जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार की तरफ से गुरुवार को यह सूचना जारी की गई. उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस 2022 पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जनपद में संचालित मल्टीप्लेक्सों में देशभक्ति फिल्मों का नि:शुल्क प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है.



हिन्दी फीचर फिल्म का नि:शुल्क प्रदर्शन, प्रथम आगत-प्रथम पावत (First come first serve) के आधार पर किया जायेगा. आईनाॅक्स रिवरसाइट गोमतीनगर, आइनॉक्स उमराव निशातगंज, आइनॉक्स काउन फैजाबाद रोड चिनहट, आइनॉक्स फिनिक्स प्लासियो, आइनॉक्स गार्डेन गलेरिया, तेलीबाग, पीवीआर, फिनिक्स आलमबाग में देखी जा सकती है.

आदेश जारी

वहीं पीवीआर सहारागंज, पीवीआर सिंगापुर मॉल गोमतीनगर, सिनेपोलिस फन रिपब्लिक गोमती नगर, सिनेपोलिस वन अवध गोमतीनगर, वेव मल्टीप्लेक्स गोमतीनगर, कृष्णा कर्निवाल आलमबाग में फिल्म देखी जा सकेगी. किसी प्रकार की जानकारी के लिए सहायक आयुक्त, राज्य कर एससी सिंह बिसेन एवं वाणिज्य कर अधिकारी समर सिंह के मोबाइल नंबर 7376113756, 9450461775 पर सम्पर्क किया जा सकता है.



