लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार में (Four senior IAS and PCS officers transferred in UP) चार सीनियर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. जारी की गई लिस्ट के अनुसार विशेष सचिव भाषा विभाग यूपी शासन के पद पर तैनात पवन कुमार को विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग यूपी शासन के पद पर (Pawan Kumar became special secretary PWD) तैनात किया गया है.

विशेष सचिव खाद्य और रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन, अपर आयुक्त खाद और रसद उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर तैनात रविंद्र कुमार को विशेष सचिव आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पद पर नवीन तैनाती दी गई हैं. विशेष सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग उत्तर प्रदेश शासन धीरेंद्र सिंह सचान को विशेष सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पद पर तैनाती दी गई है. रजिस्ट्रार किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के पद पर तैनात आशुतोष कुमार द्विवेदी को विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पद पर नई तैनाती दी (Four senior IAS and PCS officers transferred in UP) गई है.

देखें किसको मिला कौनसा पद

पढ़ें- मुकुल गोयल को लेकर यूपीएससी और योगी सरकार में तकरार, सरकार ने कहा- नहीं थे डीजीपी के लायक

अपर जिला अधिकारी एटा के पद पर तैनात सुनील कुमार सिंह को विशेष सचिव आवास और शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पद पर तैनाती दी गई है. अपर जिला अधिकारी औरैया के पद पर तैनात श्रीमती रेखा एस चौहान को रजिस्टर्ड किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई. अपर निदेशक उत्तर प्रदेश शासन और प्रबंधन अकादमी लखनऊ के पद पर तैनात डॉक्टर अलका वर्मा को विशेष सचिव आवास और शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश के पद पर तैनाती की गई है. उप जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के पद पर तैनात अभिषेक पाठक को प्रधान प्रबंधक सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ के पद पर तैनाती (Administrative officers transferred in UP) दी गई.

अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट

पढ़ें- योगी सरकार ने किया चार आईएएस और चार पीसीएस अधिकारियों का तबादला