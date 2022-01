लखनऊ: यूपी में कोविड वैक्सीनेशन (Covid Vaccination in UP) अभियान जारी है. इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सोमवार (31 जनवरी) को मेगा कैम्प (Mega Camp UP) भी लगाए गए. इस दौरान राज्य ने कोविड वैक्सीनेशन अभियान (Covid Vaccination Status in UP) के तहत दोपहर में 26 करोड़ का आंकड़ा पार कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. यह देश में सर्वाधिक डोज प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है.



अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक, 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले आबादी (18 Above Vaccination in UP) को 99. 22 फीसद डोज लग गई है. वहीं 68.25 फीसद आबादी को दूसरी डोज लग गई.

यूपी में वैक्सीन से वंचित रहे लोगों के लिए 29 जनवरी तक घर-घर खोज का अभियान चला गया. इस अभियान के तहत पहली और दूसरी डोज प्राप्त न करने वाले लोगों की लिस्ट बनाकर उन्हें डोज लगाई जा रही है. ऐसे ही दिव्यांग और निराश्रित लोगों को भी वैक्सीन की डोज देने के निर्देश दिए गए हैं.



ऑन द स्पॉट पंजीकरण



यूपी में क्षेत्रों को क्लस्टर में बांटकर दोबारा टीकाकरण शुरू किया गया. इसमें दूसरी डोज़ लगाने के काम पर भी जोर दिया जा रहा है. इसमें फिक्स बूथ के अलावा कैम्प व घर-घर वैक्सीन की ड्राइव चलाई जा रही है. जिन इलाकों में क्लस्टर बनाकर पहली डोज़ लगाई गई है, उन क्षेत्रों में अब दूसरी डोज भी लगाई जा रही है. मौके पर ही पंजीकरण हो रहा है. इसी कड़ी में सोमवार को मेगा कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें किशोरों के वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया.

15.63 करोड़ से ज्यादा को लगीं वैक्सीन की पहली डोज



सोमवार को 15,934 केंद्रों पर टीकाकरण शुरू किया गया है. इसमें 15,867 सरकारी व 67 निजी केंद्र बनाए गए हैं. इस दौरान 2 लाख को वैक्सीन लगीं. यूपी में वैक्सीनेशन (UP Covid Vaccination Data) की कुल डोज की संख्या 26 करोड़ 72 हजार से अधिक हो गई है. वहीं दूसरी डोज लेने वालों की तादाद 10 करोड़ 23 लाख पार कर गई, जबकि पहली डोज 15 करोड़ 63 लाख से ज्यादा हो गई है.



तीसरी डोज भी 13 लाख पार



बताते चलें कि वैक्सीन की दूसरी खुराक को लगवाए 9 माह या 39 सप्ताह (273 दिन) पूरा होने के बाद तीसरा डोज (Covid Vaccine 3rd Dose) दिए जा रहे हैं. मगर अब कर्मचारियों को तीन माह या 90 दिन के गैप पर लगाई जा सकती है.

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को तीसरी डोज लगाने वालों की संख्या 13 लाख पार कर गई हैं. राज्य में 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया है. पहले चरण में हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर व 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को तीसरी डोज लगाई जा रही है. इसमें पुलिस कर्मी भी शामिल हैं. इनके अलावा 63.68 फीसद किशोरों को भी डोज लग चुकी है.



