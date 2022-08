लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग (UP Police Department) में तबादलों का सिलसिला जारी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार ने सोमवार की देर शाम फिर से पीपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. इनमें 7 पुलिस उपाधीक्षक का ट्रांसफर (deputy superintendents of police transferred in UP) किया गया है.





पुलिस उपाधीक्षक अलीगढ़ नरेंद्री सैनी को पीटीसी मेरठ भेजा गया (Transfer of officers in UP) है. अलीगढ़ से विनीत कुमार को सहायक सेनानायक 30वीं वाहिनी पीएसी गोंडा बनाया गया है. वहीं, अभय कुमार पांडेय को अलीगढ़ भेजा गया है. इससे पहले वह प्रतापगढ़ में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात थे.



यह भी पढ़ें: अरेस्ट स्टे के आदेश के बावजूद गिरफ्तारी करने का मामला, एसएचओ गुडम्बा व गाजीपुर समेत पूरी पुलिस टीम ने मांगी माफी



कृष्ण गोपाल सिंह का कौशांबी से अलीगढ़ ट्रांसफर (Transfer of 7 Deputy Superintendents of Police) किया गया. सुबोध गौतम को चित्रकूट से प्रतापगढ़, अमरनाथ यादव को एसआईटी से सहायक पुलिस आयुक्त कानपुर बनाया गया है. वहीं, गोपाल सिंह को 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा से सुरक्षा अधिकारी नागरिक उड्डयन निदेशालय बनाया गया है.



यह भी पढ़ें: मांगों को लेकर KGMU के शिक्षकों ने काला फीता बांध शुरू किया विरोध