लखनऊ : यूपी में कानून व्यवस्था (law and order in UP) को चुस्त दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने 13 पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला (Deputy Superintendent of Police transferred) किया है. इसमें मायाराम को पुलिस उपाधीक्षक उन्नाव व बाल गोविंद को पुलिस उपाधीक्षक ACO बनाया गया है.



श्योदान सिंह सेनानायक 49वीं वाहिनी गौतमबुद्धनगर, देशराज सिंह पुलिस उपाधीक्षक गोपनीय प्रयागराज, लल्लन प्रसाद साहू पुलिस उपाधीक्षक वाराणसी, सईद अहमद पुलिस उपाधीक्षक PAC मुख्यालय, अंबिका चरण पुलिस उपाधीक्षक यातायात मुख्यालय, जीतेंद्र बाबू पुलिस उपाधीक्षक,सुरक्षा मुख्यालय बनाये गए हैं.



वहीं कृष्ण चंद्र सिंह पुलिस उपाधीक्षक लखनऊ नगर, राजकुमार पुलिस उपाधीक्षक गोपनीय गाजियाबाद, मलखान सिंह पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी सेवाएं, सरयू प्रसाद शर्मा पुलिस उपाधीक्षक विजिलेंस व रवि कुमार शर्मा पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय बनाये गए हैं.



