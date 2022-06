झांसी: अर्धसैनिक बल में नियुक्ति न मिलने से नाराज युवाओं की टोली नागपुर से दिल्ली पैदल जाते हुए झांसी पहुंची, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए सेना में नियुक्ति दिलाने की मांग की.

अर्धसैनिक बल में नियुक्ति न मिलने से नाराज युवाओं की टोली पिछले दिनों से नागपुर से निकली थी, जिसमें युवक और युवतियां भी शामिल है. युवाओं की यह टोली झांसी पहुंची. जहां उन्होंने इलाईट चौराहे पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि वह भर्ती में मेडिकल रुप से फिट है. पूरी प्रक्रिया में पास हैं. लेकिन भर्ती नहीं हो रही है. उनकी मांग है कि उन्हें भर्ती किया जाए.

नाराज नागपुर से पैदल चल झांसी पहुंचे सेंकड़ों अभ्यर्थी

वर्ष 2018 में हुई अर्धसैनिक बलों की भर्ती में नियुक्ति पत्र देने की मांग (Demand to give appointment letter in the recruitment of paramilitary forces) को लेकर चल रहे अभ्यर्थियों के नागपुर से दिल्ली तक के पैदल प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री ने झांसी पहुंचने पर सम्मान किया और आंदोलन में हर संभव मदद करने का वादा किया.

जानकारी के मुताबिक 2018 में निकली हुई भर्ती प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों ने नियुक्ति पत्र ना मिलने पर नागपुर से दिल्ली तक पैदल मार्च करते हुए सरकार से नियुक्ति पत्र देने की मांग की है. इसी मांग को लेकर चल रहे उनके प्रदर्शन पैदल मार्च आज झांसी इलाइट चौराहा पहुंचा. जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य (Former Minister Pradeep Jain Aditya) और अन्य कांग्रेसीयों ने सभी अभ्यर्थियों का सम्मान किया.

इस मौके पर पूर्व मंत्री ने बताया कि पैदल प्रदर्शन कर दिल्ली जा रहे कई अभ्यर्थियों की हालत काफी बिगड़ चुकी है तथा एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली है. उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही केंद्र सरकार से मांग की है कि इन व्यक्तियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए. अन्यथा इन अभ्यर्थियों के समर्थन में झांसी से एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए सरकार तैयार है.

