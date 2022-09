झांसी: जिले में घर में बेटी पैदा होने से दुखी युवक ने फेसबुक पर सात लोगों की हत्या करने की धमकी दी. इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि युवक की फेसबुक आईडी फर्जी नहीं है. उसी से पोस्ट (youth threatened to kill seven people in jhansi) शेयर की गई थी.

झांसी में एक रायन रायकवार नाम के व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर सात लोगों की बेरहमी से हत्या करने की पोस्ट (youth threatened to kill seven people in jhansi) शेयर की है. इस पोस्ट से झांसी में तहलका मच गया है. इस व्यक्ति ने अपने फेसबुक पोस्ट में साफ लिखा है कि वह भविष्य में जल्द सात हत्याएं करने वाला है. इतना ही नहीं उसने प्रशासन को चेतावनी देते हुए लिखा है कि प्रशासन में दम हो तो रोक लेना. इसके बाद उसने अपने ही किए हुए पोस्ट पर कमेंट बॉक्स में और भी कई बातें लिखी हैं. जैसे सात को मारूंगा और ताबड़तोड़ मारूंगा, उतना मारूंगा की शक्ल तक नहीं पहचान पाए जनाब. हम डंका बजा के काम करते हैं. अपने बाप की कसम और अपनी मां की कसम.

युवक की इस पोस्ट के बाद उसके फेसबुक के 2 दोस्त प्रिंस और दीपक रिप्लाई भी करते हैं. जिसमें प्रिंस ने लिखा है, 'रिक्वेस्ट है भाई प्लीज बता दो' इसके बाद दूसरा दोस्त दीपक लिखता है, 'मेरे भाई सब्र से काम लो गुस्सा मत करो'. यह पोस्ट फेसबुक पर डलते ही इसके स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे और चर्चा का विषय बन गए. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और साइबर सेल से युवक के फेसबुक के सहारे उसके घर देर रात पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

थाना प्रेमनगर प्रभारी संजय शुक्ला ने बताया कि युवक द्वारा सोशल मीडिया पर सात हत्या करने की पोस्ट डालने की जानकारी मिली थी. उसके बाद युवक की तलाश की गई और देर रात उसको घर से गिरफ्तार कर लिया गया है. युवक ने पूछताछ में बताया कि हाल ही में उसकी बेटी पैदा हुई है. उसके पास पैसा न होने की वजह से वह परेशान था. उसने गुस्से में आकर इस तरह की पोस्ट (youth threatened to kill seven people in jhansi) फेसबुक पर शेयर की है.



