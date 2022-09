गोरखपुर: जिले में वसूली गैंग के सरगना राजन तिवारी और उसके साथियों पर शाहपुर पुलिस ने मंगलवार को गैंगेस्टर एक्ट (Action on kingpin of recovery gang in Gorakhpur) के तहत कार्रवाई की है. जुलाई में इन लोगों ने कौआबाग पुलिस चौकी के पास बियर की दुकान पर वसूली मांगने के चलते फायरिंग की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर सभी को अरेस्ट किया था और जेल भेज दिया था.

इस मामले में शाहपुर थाना के इंस्पेक्टर रणधीर मिश्रा ने बताया कि बीते 31 जुलाई 2022 को कौआबाग बीयर शॉप के मैनेजर पर मुफ्त में बीयर न देने पर फायर किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने फायर करने वाले शातिर राजन तिवारी निवासी टाडा थाना बडहलगंज, नवनीत मिश्रा उर्फ लक्की मिश्रा पुत्र शशिकान्त मिश्रा, निवासी सरस्वतीपुरम पादरी बाजार थाना शाहपुर, जिसका स्थायी पता मिश्रौली चकरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ, निखिल शर्मा पुत्र अनिल शर्मा निवासी जेल रोड असुरन थाना शाहपुर पर केस दर्ज कर पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया था. (Action on kingpin of recovery gang in Gorakhpur)

यह सभी मोबाईल लूट और वसूली, हत्या करने के काम करते थे. मंगलवार को सभी के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. राजन के खिलाफ पहले से विभिन्न थानों में 12 केस, नवनीत मिश्रा उर्फ लक्की मिश्रा पर 5 केस और निखिल शर्मा पर 2 केस दर्ज है. (recovery gang in Gorakhpur)

