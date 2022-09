फिरोजाबाद: नगर निगम (Municipal Corporation in Firozabad) के पांच पार्षदों के खिलाफ गुरुवार को कोतवाली उत्तर में एफआईआर (FIR on 5 councilors of Municipal Corporation) दर्ज कराई गई है. इन पांचों पार्षदों पर आरोप है कि इन्होंने नगर निगम में प्रदर्शन कर सरकारी कार्य में बाधा डाली है. नगर निगम की तरफ से एसएसपी को एक पत्र भेजा गया था, जिसके बाद एसएसपी के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है.

12 सितंबर को शहर के कई वार्डों के पार्षदों ने नगर निगम (Municipal Corporation in Firozabad) में हंगामा करने के साथ धरना प्रदर्शन किया था. यह सभी पार्षद अपने वार्डों की समस्याओं के लेकर आये थे, जिन्होंने नगर आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा था. दरअसल में इन पार्षदों के इलाके में सड़क, कच्ची गालियां और जलभराव, पीने के पानी की समस्या से लोग काफी परेशान हैं.

इन्हीं समस्याओं को हल कराने की उम्मीद में इन्होंने यहां प्रदर्शन किया था. नगर निगम (Municipal Corporation in Firozabad) की तरफ से वार्ड संख्या 56 के पार्षद इरशाद, 68 के पार्षद शाह खालिद, 66 के मोहम्मद शाहिद, 63 की पार्षद शाहजहां बेगम, वार्ड संख्या 55 के पार्षद मोहम्मद अकरम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एसएसपी को पत्र भेजा गया था. गुरुवार को एसएसपी के आदेश पर कोतवाली उत्तर में इन पार्षदों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने जैसी कई संगीन धाराओं में केस (FIR on 5 councilors of Municipal Corporation) दर्ज हुआ है.

