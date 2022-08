फिरोजाबाद: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर पर बुधवारको कीचड़ फेंकने (Mud thrown on hoardings of Yogi in firozabad) का मामला सामने आया है. इस घटना से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है. इससे पहले भी यूपी में 12 अगस्त को हर घर तिरंगा होर्डिंग्स पर लगे CM योगी के फोटो फाड़ने की घटना हुई थी.

जानकारी देते जिला संयोजक बीजेपी योगेंद्र पाल सिंह

किसी शरारती तत्व ने बुधवार की रात को सुहाग नगर चौराहे पर लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर पर कीचड़ फेंक दिया. गुरुवार की सुबह जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की नजर पोस्टर पर पड़ी तो गुस्सा फूट पड़ा. कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में जांच की मांग की है. बीजेपी के जिला संयोजक योगेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि वह इस मामले को हाईकमान तक पहुंचाएंगे.

बता दें कि इससे पहले 12 अगस्त की रात में किसी सिरफिरे ने CM योगी आदित्यनाथ (CM Yogi adityanath) के पोस्टर्स से उनका फोटो काट दिया था. यह घटना करीब 6 स्थानों पर हुई थी. बीजेपी के महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार और सदर विधायक मनीष असीजा की ओर से कोतवाली उत्तर और दक्षिण में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. हालांकि, बुधवार को पुलिस ने इस मामले का खुलासा भी कर दिया था. पुलिस ने इस मामले में मनीष नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस का कहना था कि वह व्यक्ति नशे का आदी है. इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया था.

