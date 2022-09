अलीगढ़: जिले में चंडौस थाना क्षेत्र के शिव मंदिर में मंगलवार को एक साधु का शव (body of monk found hanging in temple of Aligarh) लटका मिला. इससे इलाके में हड़कंप मच गया. मामले में ग्रामीण साधु की हत्या की आशंका (Aligarh murder of monk) जता रहे हैं.

ग्रामीणों के अनुसार, गांव के खिन्नी मोहल्ले में वर्षों पुराना भोले बाबा का मंदिर है. इसमें करीब 40 वर्षों से मंगलपुरी नाम का साधु रह कर पूजा-अर्चना करता था. साधु कासगंज के गांव मरहची का निवासी था. बाबा मंगलपुरी ने ही यहां मंदिर का निर्माण और सौंदर्यीकरण कराया था. वह इस मंदिर में समय-समय पर धार्मिक आयोजन कराते रहते थे.

मंगलवार सुबह लोग जब मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो बाबा मंगलपुरी का शव कपड़े के फंदे (body of monk found hanging in temple of Aligarh) पर लटका मिला. इससे लोगों में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मंदिर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. ग्रामीणों ने बताया कि किसी व्यक्ति को साधु ने कुछ वर्ष पहले रुपये उधार दिए थे. उसको लेकर विवाद (Aligarh murder of monk) चल रहा था. वहीं, इस मामले में पुलिस को अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है.

इंस्पेक्टर चंडौस प्रमोद कुमार मलिक ने बताया कि साधु लंबे समय से बीमार चल रहा था. बीमारी से तंग आकर आत्महत्या किए जाना पुलिस की प्रथम जांच में बताया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

