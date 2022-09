आगरा: जिले के थाना बाह क्षेत्र में रविवार को महिला ने मंदिर के बुजुर्ग (80 वर्ष) सफाईकर्मी का सिर फोड़ (Woman breaks head of elderly in Agra) दिया. महिला ने बुजुर्ग पर उससे छेड़छाड़ (Woman accused of molesting elderly in agra) करने का आरोप लगाया है और पुलिस से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है.

थाना बाह क्षेत्र में स्थित मंदिर में विधवा महिला पूजा करने गई थी. महिला ने बताया कि पूजा करने के दौरान मंदिर में साफ-सफाई करने वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे पीछे ले पकड़ लिया और उससे छेड़छाड़ (Woman accused of molesting elderly in agra) करने लगा. वहीं, महिला ने अपना बचाव करते हुए बुजुर्ग का सिर लोटे से फोड़ दिया. उसके बाद मंदिर से महिला भाग गई.

महिला की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल वृद्ध को सीएचसी केंद्र बाह (CHC Center Bah Agra) में भर्ती कराया और उसका मेडिकल भी कराया. वहीं, घायल वृद्ध के मुताबिक, रोजाना की तरह वह माता के मंदिर पर साफ-सफाई करने गया था. बुजुर्ग ने महिला पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर महिला ने उसका सिर फोड़ा है. बुजुर्ग ने बताया कि कई वर्ष पहले 1990 में झगड़े के मामले में मेरे छोटे भाई ने महिला के परिजनों पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था, जो कोर्ट में चल रहा है. राजीनामा का दबाव बनाने के लिए हमला कर गलत आरोप लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह से बेबुनियाद है. वृद्ध ने भी थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है.



थाना प्रभारी संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि पुराने मामले को लेकर झगड़ा हुआ है. छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं है. दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. सत्यता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.



