आगरा: जिले में दबंगों ने घर में घुसकर महिला के कपड़े फाड़े और फिर मारपीट करते हुए वीडियो (Video made of woman being stripped naked in Agra) बना लिया. यह घटना थाना खेरागढ़ क्षेत्र की है.

इसके संबंध में कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो (Video made of woman in Agra) में दो दबंगों के एक महिला को निर्वस्त्र कर मारपीट करने की बात बताई जा रही है. आरोपियों के खिलाफ पीड़िता ने पति के साथ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों आरोपी सुरेंद्र और बिज्जो के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ख, 452 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस मामले में टीम गठित करके गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

जानकारी देते एसपी पश्चिम आगरा देहात सत्यजीत गुप्ता

पढें- छेड़खानी से परेशान होकर लड़की ने बंद किया स्कूल जाना

घटना के समय महिला घर पर अकेली थी. पीड़िता का पति किसी कार्य से आगरा गया हुआ था और पीछे से मौका पाकर दो दबंग घर में घुस गए. एक आरोपी ने पहले महिला के कपड़े फाड़े फिर महिला को दनादन कई थप्पड़ जड़ दिए और दूसरे आरोपी ने मोबाइल से महिला का वीडियो (Video made of woman being stripped naked in Agra) बना लिया था. थाना पुलिस ने बताया है कि दबंगों ने महिला के साथ इस प्रकार की वारदात को क्यों अंजाम दिया, उसके बारे में जानकारी नहीं है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.



पढें- कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा से दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज