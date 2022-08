आगरा: जिले की शिवानी सविता ने टायक्वोंडो खेल (shivani won international title in taekwondo) में दूसरा पड़ाव ब्लैक बेल्ट (shivani won second DAN black belt in taekwondo) का खिताब हासिल करके शहर का नाम रोशन किया हैं.

आगरा की टायक्वोंडो खिलाड़ी शिवानी सविता (Agra taekwondo player shivani savita) मध्यम गरीब परिवार से हैं. शिवानी की इस सफलता उनका परिवार और उनके टायक्वोंडो कोच पंकज शर्मा बेहद खुश हैं. शिवानी ने सीमित संसाधनों में ही (Shivani received international honor) अंतरराष्ट्रीय सम्मान हासिल किया है. ताजनगरी की शिवानी सविता ने अपनी मेहनत के दम पर इस खिताब को जीता है. आगरा के रामबाग क्षेत्र में रहने वाली टायक्वोंडो खिलाड़ी शिवानी सविता (19 वर्ष) ने साउथ कोरिया स्थित वर्ल्ड टायक्वोंडो हेडक्वॉर्टर की द्वितीय पड़ाव (second DAN black belt competition in taekwondo ) ब्लैक बेल्ट की प्रतियोगिता में खिताब हासिल किया है.

जानकारी देतीं टायक्वोंडो खिलाड़ी शिवानी सविता



इस खिताब को जीतने वाली शिवानी आगरा मंडल की पहली बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी हैं. टायक्वोंडो प्रतिस्पर्धा में इस बड़े मुकाम को हासिल करने वाली शिवानी सविता के पिता एक निजी विद्यालय में गाड़ी चलाते हैं और मां गृहिणी हैं. शिवानी ने बताया कि, उन्होंने 9 साल की उम्र से दयालबाग स्थित स्वामीबाग विद्यालय के क्रीड़ांगन में टायक्वोंडो कोच पंकज शर्मा के सानिध्य में टायक्वोंडो की शिक्षा शुरू की थी और आज अपने कोच की वजह से उन्हें अंतराष्ट्रीय खिताब प्राप्त हुआ हैं.

शिवानी टायक्वोंडो के साथ स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं. वह भविष्य में टायक्वोंडो में सफलता प्राप्त करने के साथ सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहती हैं. उनके टायक्वोंडो कोच पंकज शर्मा ने बताया कि, शिवानी को देख के टायक्वोंडो सीखने वाले अन्य बच्चों में भी उत्साह हैं. वह शिवानी की इस सफलता से बेहद खुश हैं. लेकिन शिवानी की टायक्वोंडो कला को ओर निखारने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता हैं. इसके लिए कोच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र भी लिखा है.

