नई दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal-NCLAT) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI) के हाल के आदेश को चुनौती देने वाली ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की याचिका (E-commerce company Amazon's petition) पर गुरुवार को सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने CII और फ्यूचर कूपन्स को नोटिस (Notice to CCI and Future Coupons) जारी किए.

CCI ने अपने आदेश में फ्यूचर समूह की कंपनी फ्यूचर कूपन्स प्रालि (FCPL) के साथ सौदे को लेकर दी गयी दो साल से अधिक पुरानी मंजूरी को निलंबित कर दिया है. अपीलीय न्यायाधिकरण ने CCI और FCPL को अगले दस दिन के भीतर जवाब देने (NCLAT asked CCI and FPL to respond within ten days) और अमेजन से इस पर प्रत्युत्तर देने को कहा है. NCLAT इस मामले पर अब दो फरवरी को सुनवाई करेगा.

प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिछले महीने फ्यूचर रिटेल लि. की प्रवर्तक फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लि. में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने को लेकर अमेजन के सौदे को 2019 में दी गई मंजूरी को निलंबित कर दिया था. साथ ही ई-वाणिज्य कंपनी पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. CCI ने सौदे को निलंबित करते हुए कहा था कि अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी ने मंजूरी के लिये आवेदन देते समय सूचना को छिपाया.

(पीटीआई-भाषा)