बहराइच: जिले के फखरपुर थाना क्षेत्र एक युवक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तीन महीने से युवती से दुष्कर्म (rape of girl in Bahraich) कर रहा था. युवती ने आरोप लगाया कि युवक ने चाय में नशीली दवा पिलाकर रेप किया और साथ ही उसका वीडियो बनाकर वायरल (viral video rape of girl in Bahraich) करने की धमकी भी देता था. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

फखरपुर थाना क्षेत्र की निवासी 35 वर्षीय महिला तीन महीने पहले दवा लेने बहराइच गई थी. महिला का आरोप है कि जब वह लौट रही थी तो रोडवेज बस स्टेशन के पास गांव का एक युवक मिल गया था. बातचीत के बीच उसने चाय पिलाने की बात कही. इसके बाद स्टेशन के पास स्थित होटल में ले गया और चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म (rape of girl in Bahraich) किया. आरोप है कि युवक ने वीडियो भी बना लिया. इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया.

चार सितंबर को युवक ने उस पर बहराइच चलने का दबाव बनाया. मना करने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इसकी जानकारी महिला के परिजनों को भी हो गई. इसके बाद युवती अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर दी. थानाध्यक्ष वेदप्रकाश शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्जकर जांच की जा रही है.

