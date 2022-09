कन्नौज: छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र (kannauj chhibramau kotwali) में सोमवार को छत पर पानी की टंकी को ढकने गए बुजुर्ग पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया. बंदरों से बचने के प्रयास में बुजुर्ग दूसरी मंजिल की छत से नीचे गिर गया और मौत (one people died falling from roof in kannauj) हो गई. इस घटना से परिजनों में चीख-पुकार मच गई.

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव (kannauj one people died) को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बताया जा रहा है कि करीब 30 से 40 बंदरों ने झुंड में बुजुर्ग पर हमला किया था. बंदरों के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.

छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र (kannauj chhibramau kotwali) के बजरिया मोहल्ला निवासी महेश चंद्र शाक्य (55) की सोमवार छत से नीचे गिरने से मौत हो गई. वह छत पर पानी की टंकी को ढकने के लिए गए थे. तभी यह हादसा हो गया. कुछ बंदर तो उनसे लिपट गए थे. बंदरों से बचाव करने के दौरान वह दूसरी मंजिल से पड़ोसी की छत पर गिर पड़े. इससे उनकी मौके पर ही मौत (one people died falling from roof in kannauj) हो गई. शव को पड़ा देखकर परिवार में कोहराम मच गया. मृतक के परिजन राम लखन ने घटना की जानकारी दी.

